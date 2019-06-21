Продажи кроссоверов SsangYong в России окончательно прекращены

Последние автомобили SsangYong проданы в России весной этого года. По статистике АЕБ, в этом году реализовано только четыре кроссовера корейской марки, последний автомобиль нашел своего покупателя в апреле. Машин в наличии у дилеров больше не осталось.

При этом официально SsangYong по-прежнему сохраняет присутствие на российском рынке. Как сообщили сайту Wroom.ru в пресс-службе «Соллерса», в ближайшее время возобновление продаж не планируется, но в будущем компания продолжит поиск вариантов для возобновления поставок кроссоверов SsangYong в Россию.

Несколько лет назад Россия была крупнейшим экспортным рынком для кроссоверов SsangYong: в 2013 году в нашей стране было продано 34 тыс. машин корейской марки. Но после обвала рубля в конце 2014 года сборка автомобилей на заводе «Соллерс» во Владивостоке прекратилась, а поставки из Кореи так и не начались.

В январе 2017 года SsangYong вернулся на российского рынок с кроссоверами корейского производства. Спрос на машины марки оказался мизерным: за год удалось продать лишь 123 автомобиля. Тогда же прекратились поставки кроссоверов, а в дальнейшем немногочисленные дилеры распродавали запасы машин.