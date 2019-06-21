Стали известны подробности об обновленном Volkswagen Passat для России

Обновленный Volkswagen Passat появится на российском рынке до конца нынешнего года. Как стало известно порталу Motor.ru, на первоначальном этапе будет доступна модификация с безальтерналивным 2,0-литровым двигателем мощностью 190 л.с. На зиму 2020 года запланированы поставки автомобилей со 150-сильным мотором 1.4, а дизельная версия (2,0 л, 150 л.с.) поступит в продажу только следующей весной. Между тем варианты R Line и Alltrack на российском рынке пока ждать не стоит.

Напомним, премьера обновленного Volkswagen Passat в кузове универсал состоялась в феврале. Тогда стало известно, что флагманскую модель обновили по той же схеме, что и Golf: оборудовали более продвинутыми электронными ассистентами водителя и бортовой мультимедийной системой нового поколения, а моторы доработали в соответствие с новым стандартом Euro 6d-Temp.

В числе внешних изменений – новый передний бампер, оптика с матричными светодиодными элементами, которая вошла в список стандартного оснащения, а для топовых исполнений предусмотрены адаптивные фары. Кроме того, Passat получил светодиоды в задних фонарях, которые при торможении меняют рисунок.

Цены на обновленный Volkswagen Passat будут объявлены ближе к старту продаж, тогда же появится информация о комплектациях. При этом в российском офисе Volkswagen заявляют, что у новинки будет более богатое оснащение, чем у дорестайлинговой модели.

Напомним, в мае российские дилеры Volkswagen начали прием заказов на модель Passat в новом исполнении – Business Edition. Цена версии с бензиновым двигателем 150 л.с. составляет 1 млн 999 тыс. рублей, с бензиновым двигателем 180 л.с. – 2 млн 139 тыс. рублей. Оба мотора работают в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для Passat Business Edition предлагается два варианта оформления салона: для версии с двигателем 150 л.с. – вариант Brilliant Pine и Piano Black, а для автомобиля мощностью 180 л.с. – с отделкой шлифованным алюминием и Piano Black на выбор. Кроме того, интерьер нового Passat дополнен передними сиденьями Top-comfort, а внутренние боковины, центральные части сидений и подлокотник обиты кожей Vienna. Задние стекла Passat Business Edition – с тонировкой (светопоглощение 65%), а педали – со стальными накладками.

Оснащение Volkswagen Passat Business Edition дополнительно включает два USB-интерфейса, разъем AUX-IN, интерфейс для подключения мобильного телефона Comfort, камеру заднего вида Rear View, 3-зонный климат-контроль Climatronic c антиаллергенным фильтром и управлением с заднего ряда, электроподогрев форсунок омывателя, адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч) с системой Front Assist и экстренным автономным торможением, систему выбора профиля управления автомобилем, противоугонную систему с автономной сиреной, систему бесключевого доступа Keyless Acces, включая функцию Safelock, розетку 230-V в задней части центральной консоли.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».