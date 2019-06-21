21.06.19 Прочитали 538 раз

Межведомственная коммиссия поддержала проекты пяти автопроизводителей на заключение СПИКов

Межведомственная коммиссия поддержала проекты пяти автопроизводителей на заключение СПИКов

Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы
Все готовые отчёты

Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) приняла решение поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-АВТОВАЗ, «Автотор», «ПСМА Рус» и Volvo. Поддержанные проекты будут способствовать не только стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Они также соответствуют целям «стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года», а их реализация обеспечит привлечение в реальный сектор экономики свыше 100 млрд рублей частных инвестиций.

«В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России», – сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Так, компания «Фольксваген Груп Рус» планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей: Volkswagen Polo, Tiguan и Tarek, а также Skoda Rapid, Octavia и Kodiak. Производство двигателей 1.6 MPI, 1.4 TSI предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Предполагается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также предполагается локализации коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

Еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с ГК «Автотор». В рамках этого, стратегически важного для экономики Калининградской области заявленного проекта инвестор планирует создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн рублей.

Межведомственная комиссия одобрила также заключение специнвестконтракта с «ПСМА Рус», одной из особенностью которого будет  производство двигателя с большим экспортным потенциалом. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%.

Сразу два поддержанных проекта в сфере автопрома планируется реализовать компаниями GM-АВТОВАЗ и Volvo. При этом в рамках проекта GM-АВТОВАЗ планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva. А по проекту Volvo инвестор локализует производство грузовых автомобилей.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство инвестиции российский автопром господдержка спик

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»

вчера, 14:42

Все новости

Статьи на тему

Автоконцерны согласовали СПИК («Коммерсант»)

сегодня, 10:15

Все статьи

Инфографика на тему

Где и сколько автомобилей производится в России?

26 апреля 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью