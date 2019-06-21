Межведомственная коммиссия поддержала проекты пяти автопроизводителей на заключение СПИКов

Межведомственная комиссия по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) приняла решение поддержать проекты компаний Volkswagen, GM-АВТОВАЗ, «Автотор», «ПСМА Рус» и Volvo. Поддержанные проекты будут способствовать не только стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. Они также соответствуют целям «стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года», а их реализация обеспечит привлечение в реальный сектор экономики свыше 100 млрд рублей частных инвестиций.

«В отношении поддержанных проектов планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки. Говоря о локализации производства, мы подразумеваем изготовление всех ключевых компонентов транспортных средств, включая двигатель, коробку передач, электронные блоки управления, элементы кузова, рамы, шасси, деталей экстерьера и интерьера, а также проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на территории России», – сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Так, компания «Фольксваген Груп Рус» планирует реализовать проект по углублению локализации уже обкатанных на российском рынке моделей автомобилей: Volkswagen Polo, Tiguan и Tarek, а также Skoda Rapid, Octavia и Kodiak. Производство двигателей 1.6 MPI, 1.4 TSI предполагается с выполнением операций: мехобработка шатунно-поршневой группы, коленчатого вала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Предполагается использование заготовок коленчатого вала, блока цилиндров, головки блока российского производства. Также предполагается локализации коробки перемены передач и электронных систем управления автомобилем.

Еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с ГК «Автотор». В рамках этого, стратегически важного для экономики Калининградской области заявленного проекта инвестор планирует создать почти тысячу новых рабочих мест, а также произвести и реализовать продукции на сумму более 3 трлн рублей.

Межведомственная комиссия одобрила также заключение специнвестконтракта с «ПСМА Рус», одной из особенностью которого будет производство двигателя с большим экспортным потенциалом. По итогам реализации проекта совокупная доля экспортных поставок в выручке компании может составить порядка 12%.

Сразу два поддержанных проекта в сфере автопрома планируется реализовать компаниями GM-АВТОВАЗ и Volvo. При этом в рамках проекта GM-АВТОВАЗ планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva. А по проекту Volvo инвестор локализует производство грузовых автомобилей.