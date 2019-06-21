21.06.19 Прочитали 582 раз

Обеспеченность автомобилями в России в 2 раза меньше, чем в Европе

обеспеченность автомобилями

Автомобильные парки городов РФ на 01.01.2019
Все оперативные данные

В странах Европы на каждую 1000 жителей приходится в среднем 587 автомобилей. Наибольший показатель обеспеченности (740) наблюдается в Люксембурге, а наименьший (329) - в Румынии. При этом в Германии показатель обеспеченности составляет 610 автомобилей на 1000 жителей, во Франции - 590, в Великобритании - 544, в Испании - 611, а в Италии - аж 707.

Как ранее сообщало аналитическое агентство АВТОСТАТ, у россиян в личном пользовании на каждую тысячу жителей насчитывается 310 легковых и легких коммерческих автомобилей. То есть, примерно в два раза меньше, чем в европейских странах. О том, насколько обеспечены автомобилями российские семьи, как менялся этот показатель в последние годы - читайте на нашем сайте.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: парк обеспеченность

Подпишись на наш канал Яндекс.Дзен и получай персональные новости.

Новости на тему

Насколько россияне обеспечены автомобилями?

19 июня 2019

Все новости

Статьи на тему

Все автомобили России войдут в историю («Коммерсант»)

4 марта 2019

Все статьи

Инфографика на тему

Какие марки имеют самый молодой автопарк в России?

17 июня 2019

Вся инфографика
Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью