Обеспеченность автомобилями в России в 2 раза меньше, чем в Европе

В странах Европы на каждую 1000 жителей приходится в среднем 587 автомобилей. Наибольший показатель обеспеченности (740) наблюдается в Люксембурге, а наименьший (329) - в Румынии. При этом в Германии показатель обеспеченности составляет 610 автомобилей на 1000 жителей, во Франции - 590, в Великобритании - 544, в Испании - 611, а в Италии - аж 707.

Как ранее сообщало аналитическое агентство АВТОСТАТ, у россиян в личном пользовании на каждую тысячу жителей насчитывается 310 легковых и легких коммерческих автомобилей. То есть, примерно в два раза меньше, чем в европейских странах. О том, насколько обеспечены автомобилями российские семьи, как менялся этот показатель в последние годы - читайте на нашем сайте.