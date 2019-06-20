Skoda отзывает автомобили в России из-за проблем с подушками безопасности

Компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 24 автомобилей Skoda Octavia, Superb и Kodiaq, реализованных в 2018-2019 годах. Причиной отзыва является то, что подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро. На автомобилях будет заменена подушка безопасности водителя, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в феврале этого года компания «Фольксваген Груп Рус» объявила об отзыве 66 автомобилей Skoda Octavia, реализованных с 2002-го по 2003 год. Причиной отзыва стала существующая вероятность того, что могла быть установлена подушка безопасности водителя с повышенной влажностью пиротехнического заряда в газогенераторе. Как следствие, в случае ДТП с раскрытием фронтальных подушек безопасности на стороне водителя от корпуса генератора могут отделяться фрагменты, способные травмировать водителя и пассажиров. На автомобилях должна быть произведена замена газогенератора фронтальной подушки безопасности со стороны водителя.