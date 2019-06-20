20.06.19 Прочитали 156 раз

В Белгородской области открылся новый грузовой дилерский центр Mercedes-Benz

В Белгородской области открылся новый грузовой дилерский центр Mercedes-Benz

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Компания «Даймлер КАМАЗ Рус» открыла новый дилерский центр по продажам и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz «ГудТракс», расположенный в поселке Северный Белгородской области.

Как сообщает пресс-служба «Даймлер КАМАЗ Рус», площадь дилерского центра составляет 1,5 гектара. На его территории расположены главное здание с комфортной зоной отдыха для водителей, а также зоны диагностики и ремонта автомобилей, оснащенные профессиональным современным оборудованием. Наличие восьми постов позволяет одновременно обслуживать большое количество машин. Дилерский центр «ГудТракс» готов к полноценному обслуживанию грузовиков нового модельного ряда Mercedes-Benz, производство которых началось на заводе в Набережных Челнах в августе прошлого года. Весь персонал центра обучен в соответствии со стандартами Mercedes-Benz.

«Один из ключевых принципов развития дилерской сети грузовой техники Mercedes-Benz – постоянное повышение уровня обслуживания. Ремонт, произведенный строго в установленные сроки, минимизирует время простоев грузовиков и способствует повышению эффективности бизнеса наших клиентов», – отметил Андреас Дойшле, генеральный директор «Даймлер КАМАЗ Рус», официального дистрибьютора и производителя грузовой техники Mercedes-Benz в России.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры грузовые автомобили daimler mercedes-benz

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