Продажи новых люксовых автомобилей в мае упали на 12,2%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в мае 2019 года составил 108 единиц, что на 12,2% меньше, чем год назад. Половина марок - из числа тех, что мы относим к люксовым - показала рост (Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini). Соответственно, другая половина (Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz Maybach S-Class) «ушла в минус».

Бестселлером традиционно остается Mercedes-Benz Maybach S-Class: в мае на эту модель пришлось 37% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 40 экземплярам.

Свыше половины новых люксовых машин в последний весенний месяц приобрели жители Москвы (51,9%), что эквивалентно 56 единицам.

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