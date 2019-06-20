20.06.19 Прочитали 255 раз

Продажи новых люксовых автомобилей в мае упали на 12,2%

Mercedes-Benz Maybach S-Class

Обзор автомобильного рынка России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в мае 2019 года составил 108 единиц, что на 12,2% меньше, чем год назад. Половина марок - из числа тех, что мы относим к люксовым - показала рост (Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini). Соответственно, другая половина (Ferrari, Maserati, Mercedes-Benz Maybach S-Class) «ушла в минус».

Бестселлером традиционно остается Mercedes-Benz Maybach S-Class: в мае на эту модель пришлось 37% от общего объема рынка люксовых машин, что в количественном выражении соответствует 40 экземплярам.

Свыше половины новых люксовых машин в последний весенний месяц приобрели жители Москвы (51,9%), что эквивалентно 56 единицам.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: люксовые автомобили bentley ferrari lamborghini maserati mercedes-benz maybach s-class rolls-royce

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