Двутопливная LADA Vesta стала работать в такси

Сервис заказа такси «Ситимобил» в июне 2019 года начал работу в Самарской области. Для перевозок пассажиров в компании уже приобрели 50 автомобилей LADA Vesta CNG, использующих в качестве топлива бензин и метан, сообщает пресс-служба ГК «АТС». В дальнейшем парк битопливных автомобилей планируется расширить до 200 единиц.

Ранее такси «Ситимобил» и ГК «АТС» уже сотрудничали в проекте оснащения автомобилей такси ГБО с использованием метана. Так, в мае прошлого года были применены специальные инженерные решения для установки оборудования на различные автомобили, используемые в московском парке «Ситимобил».

Напомним, начальная стоимость LADA Vesta CNG составляет 674 тыс. 900 рублей, с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas. LADA Vesta CNG может использовать в качестве топлива как бензин, так и метан, который является наиболее безопасным, экологичным и недорогим видом топлива. Использование метана увеличивает ресурс мотора и снижает затраты на горючее более чем в 3 раза. Кроме того, этот газ в случае утечки эффективно рассеивается в атмосфере, обеспечивая высокую пожарную безопасность.

При разработке LADA Vesta CNG особое внимание уделялось безопасности. Современный металлокомпозитный газовый баллон снабжен встроенным предохранителем и скоростным клапаном, исключающими возможность разрыва баллона, а также неконтролируемый выход газа при повреждении газовой магистрали. Баллон емкостью 90 л, рассчитанный на 18 кубометров газа, расположен в багажнике автомобиля позади спинки заднего дивана. Благодаря большому объему багажного отделения LADA Vesta (480 литров), установка газового оборудования в минимальной степени повлияла на практичность автомобиля.

Полностью заправленный автомобиль способен проехать более 1000 километров без дозаправки. В случае, когда газ в баллонах заканчивается, происходит автоматический перевод питания двигателя на бензин. Также возможна принудительная смена используемого топлива при помощи переключателя газ/бензин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2019 года российские дилеры LADA начали продажи новой двухтопливной модели LADA Largus CNG. Стартовая стоимость фургона LADA Largus CNG составляет 728 тыс. 300 рублей, с учетом субсидии по госпрограмме Ecogas. Начальная стоимость пятиместного универсала LADA Largus CNG – от 753 тыс. 900 рублей. LADA Largus CNG в версии Cross предлагается по цене от 813 тыс. 400 рублей.