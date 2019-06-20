В Жигулевской долине стартовал проект «Ларгус Карелия»

На этой неделе в технопарке Самарской области «Жигулевская долина» (в Тольятти) начались работы по созданию многофункционального автомобиля «Ларгус Карелия». Цель проекта состоит в том, чтобы создать универсальный автомобиль, подходящий как для коммерческого или повседневного использования, так и для туризма.

Для этого у базового Lada Largus был модернизирован мотор, подвеска и выхлопная система. В результате Largus Karelia будет оснащаться вазовским двигателем объемом 1,8 литров, роботизированной коробкой передач, а также адаптированными под экстремальные условия подвеской и амортизаторами.

На следующем этапе на автомобиль установят газобаллонное оборудование для увеличения хода и экономии топлива, а затем универсал тюнингуют, добавив ему функций для комфортабельной поездки на дальние расстояния.

Ожидается, что реализация проекта займет 8 месяцев. После окончания всех работ Largus Karelia проедет по маршруту общей протяженностью 50 000 километров. Трасса будет проходить по территории РФ, в том числе и в ее арктических зонах.

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