Volkswagen за 5 месяцев увеличил мировые продажи LCV на 2,4%

По итогам пяти 2019 года марка Volkswagen Коммерческие автомобили передала клиентам по всему миру 215 тыс. автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2,4%.

Крупнейшим рынком стала Западная Европа, где было реализовано 151,8 тыс. автомобилей (+4,7%), сообщает пресс-служба Volkswagen Коммерческие автомобили. В Восточной Европе с января по май 2019 года клиентам было передано 19,7 тыс. автомобилей (+20%).

В Мексике с начала года марка передала клиентам (североамериканский рынок) 3,6 тыс. автомобилей (+22,8%). В Южной Америке за тот же период было реализовано 16,3 тыс. автомобилей (-13,6%).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок в Африку увеличился на 43,1% и составил 9,7 тыс. автомобилей. В Азиатско-Тихоокеанском регионе клиентам было передано 9 тыс. автомобилей (-12,1%); в Ближневосточном регионе 4,9 тыс. автомобилей (-50%).

Наибольшей популярностью на мировом рынке продолжают пользоваться модели семейства Т6: Transporter, Caravelle, Multivan и California в различных модификациях. Так, за пять месяцев 2019-го покупателям по всему миру было передано 85,1 тыс. автомобилей группы Т6, что сооответсвует уровню прошлого года.