Рынок новых SUV в Москве по итогам мая упал на 14%

Сегмент кроссоверов и внедорожников составляет почти половину (49,5%) от общего объема рынка новых легковых автомобилей в Москве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых SUV в столице составил 8 481 автомобиль, что на 14,4% ниже результата годичной давности.

Напомним, что крупнейший региональный авторынок России уже пятый месяц подряд демонстрирует падение, причем именно в мае оно оказалось наиболее сильным. В последний месяц весны продажи новых легковых автомобилей сократились на 18,2% и составили 17,1 тыс. единиц.

Какие модели кроссоверов и внедорожников пользовались наибольшим спросом у москвичей в этот период? Об этом можно узнать в специальном материале, подготоленном специалистами сайта «Цена Авто» и опубликованном в разделе «Рейтинги».