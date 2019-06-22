22.06.19 Прочитали 391 раз

Рынок новых SUV в Москве по итогам мая упал на 14%

Рынок новых SUV в Москве по итогам мая упал на 14%

Дилерский пакет: «Региональная статистика», «TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
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Сегмент кроссоверов и внедорожников составляет почти половину (49,5%) от общего объема рынка новых легковых автомобилей в Москве. По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых SUV в столице составил 8 481 автомобиль, что на 14,4% ниже результата годичной давности.

Напомним, что крупнейший региональный авторынок России уже пятый месяц подряд демонстрирует падение, причем именно в мае оно оказалось наиболее сильным. В последний месяц весны продажи новых легковых автомобилей сократились на 18,2% и составили 17,1 тыс. единиц. 

Какие модели кроссоверов и внедорожников пользовались наибольшим спросом у москвичей в этот период? Об этом можно узнать в специальном материале, подготоленном специалистами сайта «Цена Авто» и опубликованном в разделе «Рейтинги».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи внедорожники москва suv кроссоверы

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