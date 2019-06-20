АВТОВАЗ в апреле покинул европейский рынок из-за ужесточения экологических норм. Но в Германии намерены продолжить продажи внедорожников LADA 4х4 и даже нашли способ, как это сделать.

Как пишет издание «За рулем.РФ», импортер LADA в Германии еще держит на складе тысячу экземпляров трехдверных внедорожников LADA 4x4, сообщил директор по продажам LADA Germany Макс Шмидт. Компания собирается самостоятельно доработать автомобили, чтобы иметь возможность предложить модель и в 2020 году. Тем более что импортер зарегистрирован как независимый производитель в Германии. Однако после доработки внедорожник может утратить свою ценовую привлекательность, ведь сейчас он стоит 11990 евро в экспортном варианте с защитой от коррозии, тогда как за версию Urban просят 13290 евро. Кроме того, есть и пятидверный, более просторный вариант автомобиля, на 1500 евро дороже.

Если же производитель в нарушение нормативов по вредным выбросам выпустит машину на рынок, он должен будет заплатить штраф за нанесение вреда экологии. И для LADA 4x4 он, по словам Шмидта, составит «невероятные» 6400 евро за каждый проданный автомобиль.

В настоящее время внедорожник сертифицирован по стандарту WLTP с расходом 9,8 литра на 100 км. Это значение, которое можно легко снизить, соответствует выбросам CO2 в 226 граммов на километр.

Впрочем, эксперты подозревают еще одну причину ухода АВТОВАЗа с западноевропейского рынка: с января 2017 года LADA входит в группу Renault, а современные модели АВТОВАЗа, такие как Vesta и XRAY, и некоторым образом LADA 4×4, конкурируют с бюджетниками Renault и Dacia.