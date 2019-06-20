Ford закрывает свой завод во Всеволожске

Компания Ford Sollers в четверг официально прекратит работу завода во Всеволожске Ленинградской области. Об этом агентству "РИА Новости" сообщил председатель профсоюза завода Ford во Всеволожске Михаил Сергеев. По его словам, конвейер предприятия, на котором выпускались Ford Focus и Ford Mondeo, был остановлен еще на прошлой неделе. При этом основная масса работников уволится 24 – 26 июня, пишет агентство "Прайм". Большинство сотрудников предприятия выбрали вариант добровольного увольнения с выплатой дополнительного компенсационного пакета, который предложило руководство предприятия.

Как сообщал ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, компания Ford ведет переговоры с двумя партнерами, которые готовы занять завод в городе Всеволожске Ленинградской области. При этом он не стал сообщать названия компаний, с которыми Ford ведет переговоры.

Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", компания Ford Sollers 3 июня завершила производство автомобилей на заводе в Набережных Челнах, где выпускались модели Ford Fiesta и Ford Ecosport. Также производство завершено на заводе двигателей в Елабуге.

Напомним, в марте акционеры совместного предприятия Ford Sollers объявили о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта. Новая структура бизнеса позволит компании укрепить позиции и увеличить продажи Ford Transit, производство которого продолжится на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга, Татарстан).

Вместе с тем Ford Sollers покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель. Обязательства по гарантийному ремонту и сервису легковых автомобилей будут поддерживаться в полном объеме.

По мнению руководителя направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александра Захарова, освободившуюся после ухода Ford нишу на рынке быстро займут прямые конкуренты, такие как Renault, Volkswagen, Skoda, Hyundai и KIA. Перераспределение продаж внутри между брендами произойдет, но на изменение общих продаж на российском рынке в 2019 году уход Ford вряд ли повлияет.

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