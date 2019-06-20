Volvo с 1 июля повышает цены на дизельные версии кроссовера XC40

Компания Volvo Car Russia объявила о повышении с 1 июля 2019 года цен на дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40. Увеличение цен на двигатели D3 и D4 составит 20 тыс. рублей. Таким образом, минимальная стоимость ХС40 составит 2 млн 288 тыс. рублей. Стоимость бензиновых версий останется без изменений, сообщает пресс-служба шведской марки.

Напомним, продажи кроссовера Volvo XC40 стартовали на российском рынке в июне прошлого года. Это первая модель Volvo, построенная на новой модульной платформе для компактных автомобилей – на базе компактной модульной архитектуры (Compact Modular Architecture, CMA). CMA будет лежать в основе всех будущих автомобилей 40-й серии.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают технологию-ассистента по удержанию автомобиля в полосе Pilot Assist, систему визуальной помощи при парковке с камерой кругового обзора в 360°, а также систему City Safety, которая способна обнаружить потенциально опасные объекты перед автомобилем (включая другие транспортные средства, пешеходов, велосипедистов и крупных животных) и в экстренной ситуации применить автоматическое торможение.

Отметим, компактный кроссовер Volvo XC40 входит в тройку бестселлеров Volvo на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 549 автомобилей этой модели.

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