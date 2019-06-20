20.06.19 Прочитали 561 раз

Volvo с 1 июля повышает цены на дизельные версии кроссовера XC40

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Компания Volvo Car Russia объявила о повышении с 1 июля 2019 года цен на дизельные версии компактного кроссовера Volvo XC40. Увеличение цен на двигатели D3 и D4 составит 20 тыс. рублей. Таким образом, минимальная стоимость ХС40 составит 2 млн 288 тыс. рублей. Стоимость бензиновых версий останется без изменений, сообщает пресс-служба шведской марки.

Напомним, продажи кроссовера Volvo XC40 стартовали на российском рынке в июне прошлого года. Это первая модель Volvo, построенная на новой модульной платформе для компактных автомобилей – на базе компактной модульной архитектуры (Compact Modular Architecture, CMA). CMA будет лежать в основе всех будущих автомобилей 40-й серии.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают технологию-ассистента по удержанию автомобиля в полосе Pilot Assist, систему визуальной помощи при парковке с камерой кругового обзора в 360°, а также систему City Safety, которая способна обнаружить потенциально опасные объекты перед автомобилем (включая другие транспортные средства, пешеходов, велосипедистов и крупных животных) и в экстренной ситуации применить автоматическое торможение.

Отметим, компактный кроссовер Volvo XC40 входит в тройку бестселлеров Volvo на российском рынке. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Volvo реализовали 549 автомобилей этой модели.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: цены премиум-марки volvo volvo xc40

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