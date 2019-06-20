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Bentley Москва-Волгоградский Авилон признан лучшим дилером марки по продажам в Европе

Bentley Москва-Волгоградский Авилон признан лучшим дилером марки по продажам в Европе

Дилерские сети автопроизводителей в РФ
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На ежегодной Международной дилерской конференции, которая прошла в Лондоне, были названы лучшие дилеры автомобилей Bentley в Европе. Эксперты признали Bentley Москва-Волгоградский Авилон победителем в номинации Sales Permormance, сообщает пресс-служба автодилера. Bentley Москва-Волгоградский Авилон второй год подряд подтверждает звание лучшего дилера в России, заслужив максимальные шесть звезд, являясь единственным шестизвездочным дилером в стране. Также Bentley Москва-Волгоградский занял первое место по продажам в Европе и второе место в Европе по сервисному обслуживанию. Ранее ни один российский дилерский центр не был удостоен этих наград.

Награды дилеру вручили член правления Bentley Motors Крис Крафт и региональный директор европейского отделения Bentley Motors Роберт Энгслер. Помимо «Bentley Москва-Волгоградский», обладателями шести звездочного титула в этом году стали представители марки в Бухаресте, Лесдене, Франкфурте, Ганновере и Маастрихте.

Помимо церемонии награждения, на конференции были представлены новые модели Bentley – новейший Flying Spur, Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series, которые в скором времени будут представлены в центре «Bentley Москва-Волгоградский».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: дилеры премиум-марки bentley

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