Bentley Москва-Волгоградский Авилон признан лучшим дилером марки по продажам в Европе

На ежегодной Международной дилерской конференции, которая прошла в Лондоне, были названы лучшие дилеры автомобилей Bentley в Европе. Эксперты признали Bentley Москва-Волгоградский Авилон победителем в номинации Sales Permormance, сообщает пресс-служба автодилера. Bentley Москва-Волгоградский Авилон второй год подряд подтверждает звание лучшего дилера в России, заслужив максимальные шесть звезд, являясь единственным шестизвездочным дилером в стране. Также Bentley Москва-Волгоградский занял первое место по продажам в Европе и второе место в Европе по сервисному обслуживанию. Ранее ни один российский дилерский центр не был удостоен этих наград.

Награды дилеру вручили член правления Bentley Motors Крис Крафт и региональный директор европейского отделения Bentley Motors Роберт Энгслер. Помимо «Bentley Москва-Волгоградский», обладателями шести звездочного титула в этом году стали представители марки в Бухаресте, Лесдене, Франкфурте, Ганновере и Маастрихте.

Помимо церемонии награждения, на конференции были представлены новые модели Bentley – новейший Flying Spur, Bentayga Speed и Bentayga V8 Design Series, которые в скором времени будут представлены в центре «Bentley Москва-Волгоградский».