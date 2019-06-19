Автохолдинг «Ключавто» открывает в Сочи новый дилерский центр KIA. Кроме продажи и обслуживания автомобилей бренда KIA, предприятие будет предлагать услуги по страхованию, кредитованию и trade-in. Дилерский центр выполнен в полном соответствии с корпоративным стилем KIA, сообщает пресс-служба автохолдинга. Напомним, компания «Ключавто» и KIA Motors Rus подписали соглашение о запуске совместного проекта – предприятия KIA Ключавто Сочи – предприятия KIA Ключавто Сочи в марте этого года. На сегодняшний день дилерская сеть компании в Сочи включает в себя предприятия брендов Hyundai, Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus и Audi.

Напомним, в 2018 году KIA Motors Rus и «Ключавто» подписали дилерское соглашение, открыв предприятие в Ростове-на-Дону. Портфель «Ключавто» на настоящий момент насчитывает четыре автоцентра KIA, которые представлены в Краснодаре, Минеральных Водах, Ставрополе и Ростове-на-Дону. KIA Ключавто Сочи станет пятым по счету предприятием корейской марки в дилерской сети компании. В связи с запуском дилерского центра KIA в Сочи в «Ключавто» выражают уверенность, что новое предприятие усилит позиции как бренда, так и автохолдинга в регионе.

На сегодняшний день в 100 городах России действует 198 официальных дилеров KIA. По итогам пяти месяцев 2019 года в России был продан 72801 автомобиль KIA, что на 1,4% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки достигла 13,6% против 13,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Список официальных дилеров по маркам и городам смотрите на сайте «Цена Авто».