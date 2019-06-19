АВТОВАЗ в июле повысит зарплату своим работникам

АВТОВАЗ с 1 июля повысит тарифные ставки и оклады работников предприятия на 7%. Как говорится в сообщении мэрии Тольятти, за последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации зарплат на тольяттинском автозаводе. Такое решение было принято после обращения профсоюзного комитета к руководству АВТОВАЗа. Вопрос был одобрен на заседании согласительной комиссии 18 июня, пишет "Российская газета".

По словам вице-президента по персоналу и социальной политике АВТОВАЗа Дмитрия Михаленко, при принятии решения о повышении окладов были учтены все производственные и экономические показатели предприятия, ситуация на автомобильном рынке, прогноз инфляции, рост цен на товары и услуги, рост величины прожиточного минимума.

По сообщению дилеров, АВТОВАЗ с 1 июля текущего года поднимет рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд LADA.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143 518 автомобилей, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21,2%.

Напомним, в январе 2019 года АВТОВАЗ начал продажи «заряженной» версии седана LADA Vesta Sport, производство которого налажено на мощностях тольяттинского предприятия «Лада Спорт». В июне на рынок вышла вседорожная модификация универсала LADA Granta Cross. Кроме того, АВТОВАЗ работает над рестайлингом универсала LADA Largus, который появится в ближайшие 2 - 3 года. В целом в рамках дальнейшего обновления модельного ряда LADA до 2026 года АВТОВАЗ планирует выпустить 8 новых моделей и 9 фейслифтов. В частности, ведется разработка нового поколения внедорожника LADA 4x4 NG, который поступит на рынок не ранее 2022 года.

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