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Выпуск легковых машин в мае снизился на 6%

Выпуск легковых машин в мае снизился на 6%

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По данным Росстата, за пять месяцев 2019 года с российских конвейеров сошло 645 тыс. легковых автомобилей – это на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Между тем в мае было выпущено 114 тыс. машин, что на 6,1% ниже показателя годичной давности.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ и предприятие «ЛАДА Ижевск» останавливали производство автомобилей в связи с проведением майских каникул. А новый завод Mercedes-Benz, который в апреле был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», в прошлом месяце начал выпуск седанов Е-Класса.

Производство грузовых автомобилей в январе-мае составило 55,7 тыс. единиц, что на 2,3% ниже показателя годичной давности. В прошлом месяце с российских конвейеров сошло 12 тыс. грузовиков, что соответствует уровню 2018 года (+0,7%).

Стоит отметить, что в Набережных Челнах состоялось открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков «КАМАЗ» и Mercedes-Benz. Калининградский «Автотор» в мае начал серийное производство тягача нового поколения Ford Trucks F-Max. Кроме того, с конвейера предприятия Ford Sollers в Елабуге сошел 70-тысячный автомобиль Ford Transit с момента начала производства модели в январе 2012 года.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили производство грузовые автомобили российский автопром

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