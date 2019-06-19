Насколько россияне обеспечены автомобилями?

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на начало 2019 года в России числилось 43,5 млн легковых автомобилей, из них в собственности физических лиц 41,8 млн штук. Кроме того, из 4,1 млн легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) 3,1 млн тоже принадлежат физическим лицам.

Суммарно в собственности россиян числится 44,9 млн легковых и легких коммерческих автомобилей, причем это без Крыма и Севастополя. По ним после 2014 года официальная статистика отсутствует. Примерная оценка АВТОСТАТа – 600 тысяч единиц. В итоге имеем 45,5 млн автомобилей на 146,8 млн россиян, то есть 310 автомобилей на 1000 жителей.

Еще интересно посмотреть, как выглядит статистика по обеспеченности российских семей, точнее, домохозяйств (такой термин используется в Росстате). Если поделить «в лоб» общее число автомобилей, которые находятся в собственности физических лиц (45,5 млн) на число домохозяйств (54,4 млн), то получим цифру 836 на 1000. То есть почти все российские семьи вроде бы обеспечены автомобилями... Но это далеко не так.

По оценке агентства «АВТОСТАТ», примерно у 42% российских домохозяйств вообще нет машины. Около 39% домохозяйств имеет один автомобиль, примерно 15% - две машины и чуть менее 4% семей владеют тремя и более автомобилями.

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