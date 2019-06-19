Peugeot представил новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила новый кроссовер Peugeot 2008, производство которого будет налажено на заводе компании в испанском городе Виго. В продаже на европейском рынке новинка появится в конце нынешнего года, сообщает пресс-служба французской марки.

Под капотом нового кроссовера устанавливаются 1,2-литровые бензиновые двигатели семейства PureTech или дизельные силовые агрегаты объемом 1,5 л. В зависимости от версий моторы агрегатируются с 6-ступенчатой механической коробкой передач либо с 8-ступенчатым «автоматом». Также новый Peugeot 2008 представлен полностью электрической версией SUV Peugeot e-2008. Этот автомобиль оснащается батареей емкостью 50 кВт, которая обеспечивает кроссоверу запас хода в 310 км по циклю WLTP. Мощность электрического Peugeot 2008 составляет 136 л.с., а крутящий момент – 260 Нм.

Дизайн нового Peugeot 2008 отличают объемные колесные арки, высокая линия рельефного капота, широкая решетка радиатора черного цвета (в электрических версиях автомобиля радиаторная решетка окрашена в цвет кузова). Кроме того, автомобиль получил ходовые огни оригинального дизайна, которые соединены с передними фарами, а также 18-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами.

Новый Peugeot 2008 разработан на новой модульной платформе CMP. Длина автомобиля составляет 4300 мм, колесная база равняется 2600 мм, объем багажного отделения – 434 л.

Новый Peugeot 2008 получил фирменный салон Peugeot i-Cockpit 3D с голографическим дисплеем. Кроме того, он включает в себя 10-дюймовый цветной экран мультимедиа, который управляется при помощи сенсорных клавиш, расположенных рядом с тумблерами-кнопками, а также характерный для Peugeot компактный руль и декоративные вставки в интерьере под углепластик. Опционально новый SUV от Peugeot комплектуется панорамной крышей.

Что касается систем безопасности, Peugeot 2008 оснащен полуавтономной системой управления автомобилем, которая включает в себя ассистента движения в полосе и систему перестроения между полосами движения, а также адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go для версий кроссовера с автоматической 8-ступенчатой коробкой передач EAT8. Кроме того, для модели доступны система помощи при заезде и выезде на парковочное место, система экстренного торможения при обнаружении препятствий, включая пешеходов и велосипедистов (работает на скорости от 5 до 140 км/ч), а также система контроля «слепых зон».

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