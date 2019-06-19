Украинский авторынок в мае вырос на 8%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка новых легковых автомобилей на Украине составил 7,1 тыс. единиц, что на 8% больше по сравнению с результатом годичной давности.

Лидером украинского рынка на этот раз стала Toyota – в последний месяц весны японский бренд реализовал 1237 автомобилей, что на 52% больше, чем в мае 2018-го. На второй строчке находится французский Renault, продажи которого увеличились на 27% до 1055 экземпляров. Третье место, с большим отставанием от лидеров, занимает корейский Hyundai (500 шт.), показатель которого вырос на 2%. За ним следует японский Nissan c результатом в 464 единицы (+25%), а замыкает пятерку лидеров корейская марка KIA (442 шт.; +20%).

Самой популярной моделью украинского рынка в мае нынешнего года стал кроссовер Toyota RAV4 (550 шт.), объем реализации которого увеличился в 2,7 раза. Далее в рейтинге следуют еще два представителя сегмента SUV – Renault Duster (378 шт.; +52%) и KIA Sportage (322 шт.; +93%). Кроме них, в ТОП-5 здесь попадают и две модели Renault – седан Logan (299 шт.; +35%) и хэтчбек Sandero (199 шт.; +57%).

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», авторынок Украины растет уже четвертый месяц подряд и по итогам января – мая 2019 года тоже демонстрирует положительную динамику. Так, за указанный период его объем достиг 32,4 тыс. единиц – на 4% больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

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