GM может возродить марку Hummer

Американский автоконцерн General Motors рассматривает возможность возрождения легендарной марки Hummer, под которой планируется выпускать электрические автомобили.

По данным агентства Bloomberg, в настоящее время в GM решают, какие модели стоит включить в линейку электрических внедорожников и пикапов. В числе прочих вариантов предложено использовать название Hummer для «зеленых» полноразмерных пикапов, пишет портал Motor.ru. С той же вероятностью на рынке могут появиться и электрифицированные версии Chevrolet Suburban, Cadillac Escalade, GMC Sierra и Yukon, заявил президент GM Марк Ройс.

Согласно стратегии развития американского концерна, до 2023 года планируется выпустить 20 электромобилей – это будут легковые автомобили и кроссоверы малого и среднего классов. Следом настанет черед электрических внедорожников.

Напомним, серийные автомобили под брендом Hummer не производятся с 2010 года, однако права на марку по-прежнему принадлежат General Motors.

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