В России оформлены первые 1000 электронных паспортов транспортных средств. В последнее время процесс ускорился, что связано с активизацией участников Системы электронных паспортов в связи с приближением даты окончания переходного периода – 1 ноября 2019 года, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт». Транспортные средства с электронным паспортом планомерно осваивают географию России – к настоящему времени транспортные средства с ЭПТС зарегистрированы в 69 регионах.

Напомним, в соответствии с решением Евразийской Экономической Комиссии, в России и других государствах-членах ЕАЭС сейчас действует переходный период, предусматривающий постепенный переход на использование электронных паспортов транспортного средства (ЭПТС). В ближайшее время планируется, что автопроизводители на территории России и компании-импортеры перейдут к оформлению ЭПТС на большую часть выпускаемых или ввозимых автомобилей.

По окончании переходного периода, действующего до 1 ноября 2019 года, бумажные ПТС на новые транспортные средства выдаваться не будут. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

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