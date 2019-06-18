18.06.19 Прочитали 363 раз

В мае продажи LADA в Евросоюзе снизились на 6%

В мае продажи LADA в Евросоюзе снизились на 6%

Экспорт транспортных средств из России
Все оперативные данные

По итогам мая 2019 года в странах Европейского Союза в общей сложности было реализовано 455 новых автомобилей LADA, что на 5,8% ниже уровня годичной давности. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» (по результатам обработки данных АСЕА), после апрельского роста продажи LADA в ЕС снова ушли «в минус».

Почти половина (49%) от общего объема реализации пришлась на страны Западной Европы, жители которых в последний месяц весны приобрели 224 новых автомобиля российской марки – на 7,4% меньше, чем в мае прошлого года.

Всего же с начала нынешнего года в Евросоюзе было продано чуть более 2 тысяч новых автомобилей LADA. Это на 6,9% ниже результата за 5 месяцев 2018 года. Более подробная информация об этом содержится здесь.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи авторынок европы европа lada

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