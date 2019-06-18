18.06.19 Прочитали 214 раз

Автомобилям при постановке на учет хотят присваивать номера региона, где зарегистрирован владелец

Автомобилям при постановке на учет хотят присваивать номера региона, где зарегистрирован владелец

Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.01.2019
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Первый заместитель председателя комитета ГосДумы по транспорту Михаил Авдеев выступил на правительственной комиссии по законопроектной деятельности с новой инициативой - при регистрации автомобиля присваивать ему госномер того региона, где зарегистрирован владелец. Предложение возникло с целью повышения антитеррористической защищенности и порядка в миграционном учете.

Комиссия законопроект поддержала, судя по сообщению «ТАСС», ссылающегося на копию документа с заседания, а также на комментарий самого автора инициативы. «Сегодня из какого бы региона человек ни приехал, ему ставят на номерном знаке тот регион, где он его получает, неважно, где он зарегистрирован, - констатировал депутат. - Мы предлагаем это поменять, правительство это поддерживает». Правда, при условии  доработки законопроекта с учетом высказанных на комиссии замечаний.

Стоит отметить, что в новой системе у человека останется право получить номерной знак на купленный, например, в Москве, автомобиль. Но, если человек зарегистрирован, например, в Самаре, то и номер сможет получить только самарский. У такой системы есть множество плюсов: она упрощает для ГИБДД контроль за безопасностью движения, позволяет видеть, сколько и где находится автомобилей из разных регионов. Она также не идет вразрез с мировой практикой.

Так, например, в Германии не только при покупке нового автомобиля, но и при смене постоянного места жительства владелец должен приобрести новые регистрационные номерные знаки. В США номерные знаки выдаются отделами транспортных средств правительства штата и часто содержат символику, цвета или даже слоганы этого штата. В Англии первая буква номерного знака - это код региона. Однако в ряде других стран система номерных знаков транспортных средств построена по иному принципу. Так, например, в Швеции никакой связи с регионом проживания номерной знак не имеет, а его последняя цифра показывает, в какой месяц года автовладелец должен проходить техосмотр. Не связаны с географией проживания и номерные знаки во Франции.

Напомним, что инициативу о строгой привязке номеров к географии проживания владельца депутаты высказывали еще в январе 2019 года (и «АВТОСТАТ» об этом писал ранее). Тогда было заявлено, что новые правила регистрации транспортных средств вступят в силу 4 августа 2019 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств». И уже тогда говорилось, что новшество вступает в противоречие с уже провозглашенным правом автовладельца оставлять себе понравившийся номер (с 2013 года разрешено передавать номер вместе с продажей автомобиля или оставлять его себе), а также с идеей начать устраивать аукционы красивых номеров. Чем меньше времени остается до 4 августа, тем, очевидно, активнее будет подниматься обсуждение данной темы.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: регистрация в гибдд

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