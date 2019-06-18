Автомобилям при постановке на учет хотят присваивать номера региона, где зарегистрирован владелец

Первый заместитель председателя комитета ГосДумы по транспорту Михаил Авдеев выступил на правительственной комиссии по законопроектной деятельности с новой инициативой - при регистрации автомобиля присваивать ему госномер того региона, где зарегистрирован владелец. Предложение возникло с целью повышения антитеррористической защищенности и порядка в миграционном учете.

Комиссия законопроект поддержала, судя по сообщению «ТАСС», ссылающегося на копию документа с заседания, а также на комментарий самого автора инициативы. «Сегодня из какого бы региона человек ни приехал, ему ставят на номерном знаке тот регион, где он его получает, неважно, где он зарегистрирован, - констатировал депутат. - Мы предлагаем это поменять, правительство это поддерживает». Правда, при условии доработки законопроекта с учетом высказанных на комиссии замечаний.

Стоит отметить, что в новой системе у человека останется право получить номерной знак на купленный, например, в Москве, автомобиль. Но, если человек зарегистрирован, например, в Самаре, то и номер сможет получить только самарский. У такой системы есть множество плюсов: она упрощает для ГИБДД контроль за безопасностью движения, позволяет видеть, сколько и где находится автомобилей из разных регионов. Она также не идет вразрез с мировой практикой.

Так, например, в Германии не только при покупке нового автомобиля, но и при смене постоянного места жительства владелец должен приобрести новые регистрационные номерные знаки. В США номерные знаки выдаются отделами транспортных средств правительства штата и часто содержат символику, цвета или даже слоганы этого штата. В Англии первая буква номерного знака - это код региона. Однако в ряде других стран система номерных знаков транспортных средств построена по иному принципу. Так, например, в Швеции никакой связи с регионом проживания номерной знак не имеет, а его последняя цифра показывает, в какой месяц года автовладелец должен проходить техосмотр. Не связаны с географией проживания и номерные знаки во Франции.

Напомним, что инициативу о строгой привязке номеров к географии проживания владельца депутаты высказывали еще в январе 2019 года (и «АВТОСТАТ» об этом писал ранее). Тогда было заявлено, что новые правила регистрации транспортных средств вступят в силу 4 августа 2019 года вместе с законом «О государственной регистрации транспортных средств». И уже тогда говорилось, что новшество вступает в противоречие с уже провозглашенным правом автовладельца оставлять себе понравившийся номер (с 2013 года разрешено передавать номер вместе с продажей автомобиля или оставлять его себе), а также с идеей начать устраивать аукционы красивых номеров. Чем меньше времени остается до 4 августа, тем, очевидно, активнее будет подниматься обсуждение данной темы.

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