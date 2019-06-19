19.06.19 Прочитали 309 раз

КАМАЗ в 2020 году планирует запустить сборку грузовиков во Вьетнаме

КАМАЗ в 2020 году планирует запустить сборку грузовиков во Вьетнаме

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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КАМАЗ в 2020 году планирует запустить серийную сборку грузовиков на заводе компании во Вьетнаме. Об этом сообщил гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин, добавив, что на первом этапе планируется сборка от 1 тыс. автомобилей в год. Объем инвестиций составит до 10 млн долларов, пишет агентство "ТАСС".

"Вьетнам для нас очень важный рынок. У нас там есть завод, на котором мы можем производить на данном этапе. В этом году мы готовимся к открытию сборки в следующем году. Раньше экономически это было не очень целесообразно, так как нормативная база изменилась и пошлины на сборочные комплекты оказались выше, чем на готовые автомобили, поэтому мы перешли на поставку полнокомплектных машин", - сказал Сергей Когогин. По его словам, сейчас положение на вьетнамском авторынке меняется.

"Силовые структуры начинают обновление парка, и у них условие местной сборки. Они заинтересованы в том, чтобы производство было на месте. Мы к этому готовы, отрабатываем сейчас инвестиционный проект - на сколько и когда должны будем стартовать. Страна - 95 млн населения, минимальный рост ВВП 6% в год. Эта страна сегодня в принципе интересна почти всем производителям", - подчеркнул глава КАМАЗа. При этом он отметил, что компании необходимо закрепляться на азиатских рынках.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: грузовые автомобили экспорт внешняя сборка камаз

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