Новый Renault Zoe получил увеличенную мощность и запас хода

Компания Renault представила электромобиль Zoe нового поколения, который получил увеличенную мощность и запас хода. Автомобиль оснащается аккумулятором Z.E. 50, который обеспечивает запас хода до 390 км в цикле WLTP. В дополнение к нескольким вариантам зарядки от сети переменного тока дома или в городе в новом поколении имеется поддержка экспресс-зарядки от источника постоянного тока, сообщает пресс-служба Renault. В новом Zoe устанавливается более мощный двигатель на 100 кВт, в нем есть новый режим для города, в котором можно меньше работать педалью тормоза.

Важным новшеством Zoe стал 10-дюймовый дисплей, доступный уже в базовой комплектации. Благодаря системе Renault Easy Connect пассажиры нового Zoe получают постоянный доступ к Интернету. Мультимедийный блок Renault Easy Link работает в связке с приложением My Renault и предлагает водителю широкий спектр приложений и услуг, без которых сложно представить современную жизнь.

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