Эксклюзивные Toyota Supra A90 Edition в России распроданы в первый день

Компания «Тойота Мотор» 17 июня начала прием заказов на эксклюзивную серию Toyota Supra A90 Edition, представленную в России количестве трех экземпляров из 90 существующих в мире. Все автомобили лимитированной серии были забронированы онлайн и предоплачены за первые 4 часа с момента старта приема заказов, сообщает пресс-служба японской марки. Как отмечается, эксклюзивный дизайн экстерьера и интерьера наряду с ограниченным тиражом обеспечивают Supra A90 Edition поистине коллекционный статус. Внешне они отличаются окраской кузова серой эмалью StormGray с матовым эффектом, 19-дюймовыми черными матовыми колесными дисками и интерьером, отделанным красной кожей. Каждый автомобиль в этой версии украшен вставкой на передней панели со стороны пассажира с указанием порядкового номера.

Во всех комплектациях Toyota Supra оснащена рядным шестицилиндровым мотором с twin-scroll турбонаддувом мощностью 340 л.с., активным дифференциалом, адаптивной подвеской и спортивной тормозной системой.

В настоящий момент для заказа доступны Toyota Supra в комплектации Passion стоимостью 5 млн 534 тыс. рублей. Агрессивный внешний вид спорткару Supra придают колеса большого диаметра, длинный капот с воздухозаборниками и задний спойлер в стиле «утиный хвост». При этом все элементы дизайна имеют исключительно практический характер: они направлены на улучшение скоростных характеристик и обеспечивают отличную аэродинамику и минимальную подъемную силу.

Благодаря низкому центру тяжести, жесткому кузову, оптимальному соотношению колеи к колесной базе, равному 1,5, и распределению веса по осям в пропорции 50:50 автомобиль устойчив на дороге и имеет отличный баланс управляемости и поворачиваемости.

Toyota Supra получила светодиодные фары ближнего и дальнего света с системой автоматического переключения (AHB), автозатемняющиеся салонное и наружные зеркала, камера заднего вида с динамической разметкой, задние парктроники с функцией торможения при обнаружении препятствий, система бесключевого доступа в салон, запуск двигателя кнопкой, электрорегулировка сидений водителя и пассажира (включая поясничный упор) с функцией памяти положений, музыкальная система JBL с 12 динамиками, проекционный информационный дисплей на лобовое стекло, беспроводная зарядка для смартфонов, навигационная система с распознаванием голосовых команд на русском языке, 19-дюймовые кованные колесные диски с разноширокими покрышками (спереди 255/35 R19, сзади 275/35 R19) и др.

В комплектацию также входит комплекс активной безопасности Toyota Supra Safety, включающий системы распознавания и информирования водителя о дорожных знаках, оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата в полосу, активный круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля, систему предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов.

Автомобиль оснащается функцией мониторинга слепых зон, системой помощи при выезде с парковки задним ходом, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной системой тормозов, антипробуксовочной системой, системой помощи при старте на склоне, системой мониторинга давления в шинах, сигнализацией и устройством вызова экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС».

Продажами и обслуживанием новой Toyota Supra в России занимаются 13 дилерских центров: три в Москве («Тойота Центр Измайлово», «Тойота Центр Внуково», «Тойота Центр Отрадное»), два в Санкт-Петербурге («Тойота Центр Пулково», «Тойота Центр Пискаревский»), три в Ростове-на-Дону («Тойота Центр Ростов-на-Дону Юг», «Тойота Центр Ростов-на-Дону Восток», «Тойота Центр Ростов-на-Дону Запад»), два в Краснодаре («Тойота Центр Краснодар», «Тойота Центр Краснодар Север») и по одному в Сочи («Тойота Центр Сочи»), Минеральных Водах («Тойота Центр Минеральные воды») и Новороссийске («Тойота Центр Новороссийск»).

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