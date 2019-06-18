Самые «молодые» автомобили с пробегом - в Поволжье и на Северном Кавказе

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» исследовали российский рынок легковых автомобилей с пробегом по итогам 5 месяцев 2019 года и определили их средний возраст. Данное исследование охватывало все федеральные округа и субъекты РФ, в результате чего был составлен региональный рейтинг.

Согласно полученным данным, наименьший средний возраст подержанных машин отмечен в Приволжском ФО – 10,1 года. При этом в Татарстане данный показатель равен 8,9 года, а еще в четырех субъектах ПФО он тоже составляет менее 10 лет.

На Северном Кавказе средний возраст автомобилей с пробегом (10,2 года) чуть выше, чем в Поволжье. Но, с другой стороны, в Чечне он самый низкий в стране – 8,5 года. Таким образом, в республике перепродаются самые «молодые» автомобили в России.

Еще в трех федеральных округах (Центральный, Северо-Западный и Уральский) средний возраст перепродаваемых машин оказывается ниже (10,5; 10,9 и 11 лет соответственно), чем в целом по РФ (11,4 года).

А вот на Юге страны, в Сибири и на Дальнем Востоке (11,5; 13,9 и 15,2 года) этот показатель выше общероссийского. Причем в целом ряде субъектов ДФО перепродаются самые «старые» автомобили в нашей стране, чей средний возраст составляет 16 – 17 лет.

Более подробная информация о среднем возрасте легковых автомобилей с пробегом в любом российском регионе содержится здесь.

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