Renault разработала новый компактный кроссовер

Компания Renault анонсировала новый компактный кроссовер Triber для индийского рынка. Продажи новинки в Индии начнутся вскоре после премьеры, которая состоится 19 июня, цены пока не объявлены, пишет портал Wroom.ru.

Автомобиль создан на модернизированной платформе CMF-A маленького хэтчбека Kwid, который продается в Индии, ЮАР и странах Южной Америки. Паркетник создан с учетом требований местного рынка: длина 4 метра (более крупные машины по индийским законам облагаются повышенным налогом) и семь мест в салоне.

Уже известно, что первое время Renault Triber будет оснащаться трехцилиндровым бензиновым мотором объемом 1 литр от «Квида» и 5-ступенчатой «механикой». На хэтчбеке этот силовой агрегат развивает 68 л.с., но для кроссовера двигатель форсируют. Позднее в гамме появятся варианты с 1,0-литровым турбомотором и роботизированной коробкой передач. Полного привода у новинки не будет.

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