Стали известны подробности о кросс-хэтчбеке Geely GS для России

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новый кросс-хэтчбек Geely GS, который поступит в продажу осенью нынешнего года. Эта модель дебютировала в Китае еще в 2016 году и относится ко второму поколению Emgrand, пишет издание «Авторевю».

В России Geely GS сертифицирован с единственным атмосферным двигателем 1.8 (133 л.с.), который может работать на «девяносто втором» бензине. На выбор – 6-ступенчатая механическая коробка передач или 6-ступенчатый же «робот» с двумя сухими сцеплениями. Спереди – стойки McPherson, сзади – полузависимая подвеска, в рулевом механизме – классический гидроусилитель. Привод только передний.

Также в ОТТС указаны три возможных типоразмера шин: 205/60 R16, 225/50 R17 или 225/45 R18. Из опций упоминаются лишь подушки безопасности, система контроля давления и температуры в шинах, мультимедийная система и климат-контроль.

Производство хэтчбеков Geely GS на белорусском заводе «Белджи» пока не планируется, в сертификате на машину указан только китайский завод-изготовитель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры Geely реализовали 3088 автомобилей, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Бестселлером марки остается кроссовер Geely Atlas, который возглавил рейтинг самых популярных китайских автомобилей в России. За январь-май продажи этой модели составили 2528 единиц.

Компания Geely и в дальнейшем намерена укреплять свои позиции на российском рынке благодаря расширению модельного ряда такими новинками, как хэтчбек Geely Emgrand GS, компактный кроссовер Geely SX11 и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.

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