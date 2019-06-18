Продажи автомобилей в Европе в мае прекратили падение

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам мая достигли прошлогоднего уровня и составили 1 млн 443 тыс. 708 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), авторынок стабилизировался после восьми месяцев падения, причем наибольший вклад в этот результат внесли страны Центральной Европы, где зафиксирован рост спроса на 6,2%. По итогам пяти месяцев 2019 года реализация автомобилей в Европе составила 6 млн 935 тыс. 028 единиц (-2%).

Как отмечается в обзоре европейского авторынка за май, среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Европейском Союзе продал Volkswagen – 158891 машину (-8,6%). Второе место сохраняет Renault с показателем 98878 автомобиля (-10%). На третьей строчке идет Peugeot, реализовавший 88800 машин (+1,7%). Замыкают пятерку лидеров Ford (84490 шт., -4,5%) и Opel/Vauxhall (82573 шт., +1%).

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