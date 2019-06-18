Mitsubishi Outlander получит в России семиместную версию

В открытой базе Росстандарта появилось расширенное Одобрение типа транспортного средства на семиместную в модификацию кроссовера Mitsubishi Outlander, которая появится в продаже к концу лета. Из документа следует, что выпускать семиместные «Аутлендеры» будут на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калужской области, пишет портал Motor.ru.

Напомним, Mitsubishi Outlander получил семиместную версию со сменой поколения, однако эта модификация до сих пор в России не продавалась. Основное отличие такого кроссовера от пятиместного кроется в организации багажного пространства: там под полом размещены два складных кресла. Третий ряд будет доступен только для полноприводных модификаций Outlander с 2,0-литровым мотором мощностью 146 л.с. и 167-сильным двигателем объемом 2,4 литра.

В настоящее время цена на пятиместный полноприводный Mitsubishi Outlander с 2,0-литровым мотором и бесступенчатым вариатором начинается от 1 млн 894 тыс. рублей. Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым 146-сильным двигателем и бесступенчатым вариатором. Купить полноприводный Outlander с 2,4-литровым силовым агрегатом можно начиная от 2 млн 166 тыс. рублей. Как пишет «Российская газета», изучив прайс-листы ближайших конкурентов Outlander, можно предположить, какую доплату попросят за дополнительные два места в салоне. Например, третий ряд для Hyundai Santa Fe обойдется в 50 тыс. рублей, у Skoda Kodiaq эта опция стоит 59,8 тыс. рублей.

Напомним, осенью прошлого года в России начались производство и продажи обновленного кроссовера Mitsubishi Outlander. Из внешних отличий Mitsubishi Outlander получил усовершенствованную радиаторную решетку, новые передний и задний бамперы. Автомобиль отличается от предшественника также новым дизайном светодиодных ходовых огней (LED) и дизайном колесных дисков. В салоне обновленного Mitsubishi Outlander нового модельного года появились воздуховоды для задних пассажиров (4WD версии), подсветка кнопок стеклоподъемников с режимом «одного касания», новый профиль сидений с улучшенной боковой поддержкой, USB на передней панели, USB для задних пассажиров (при наличии Mitsubishi Connect), ниша для мелочей на передней консоли (2WD версии), электронный стояночный тормоз (4WD версии). Кроме того, в обновленном Mitsubishi Outlander улучшены настройки подвески, снижены шумы двигателя, а также улучшена шумоизоляция.

По итогам пяти месяцев 2019 года продажи кроссовера Mitsubishi Outlander на российском рынке составили 9103 автомобиля, что на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате он вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

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