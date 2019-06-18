Обзор крупнейших мировых авторынков в мае: смена лидера, а Россия на 12 месте

На глобальном авторынке в мае 2019 года сменился лидер, об этом свидетельствует статистика, собранная аналитическим агентством «АВТОСТАТ». В США в прошлом месяце было реализовано 1,59 млн новых автомобилей, что соответствует уровню мая 2018 года (-0,1%). В тоже время продажи в Китае снова существенно снизились. На этот раз на 17,4% до 1,56 млн единиц, что позволило США выйти на первое место.

Третью строчку занимает Германия, где продажи выросли на 9% до 333 тыс. машин. На четвертой позиции, несмотря на 20-процентное падение, осталась Индия (239 тыс. шт.). Пятое место у Бразилии, где рынок вырос на 20,3% до 234 тыс. машин.

Вторая пятерка стран глобального авторынка выглядит так: Япония (213 тыс. шт.; +5,2%; без учета микроавтомобилей), Канада (203 тыс. шт.; -6,1%), Италия (197 тыс. шт.; -1,2%), Франция (194 тыс. шт.; +1,2%) и Великобритания (184 тыс. шт.; -4,6%).

Россия с объемом продаж в 138 тыс. единиц и падением на 6,7% оказалась на 12 месте. Опередив нас, 11 позицию заняла Южная Корея с майским объемом продаж 150 тыс. автомобилей (-4,5%). Совсем немного отстает Испания, с результатом 130 тыс. реализованных экземпляров, где авторынок также показал небольшое падение (-4,6%).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».