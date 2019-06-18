АВТОВАЗ в июле повысит цены на автомобили LADA

АВТОВАЗ планирует с 1 июля повысить рекомендованные розничные цены на все модели LADA в связи с инфляцией, рассказали газете «Ведомости» менеджеры трех дилерских компаний. По информации двух из них, машины в среднем подорожают на 1%. Точное значение еще не понятно, но рост вряд ли превысит 2 – 4%, замечает третий дилер. Представитель АВТОВАЗа от комментариев отказался.

Напомним, в прошлый раз АВТОВАЗ повышал цены на свою продукцию с 1 января нынешнего года из-за увеличения в 2019 году ставки НДС (с 18% до 20%). В настоящее время минимальная стоимость семейств автомобилей LADA следующая: Granta – от 434 900 рублей, Vesta – от 594 900 рублей, XRAY – от 609 900 рублей, Largus – от 560 900 рублей, 4х4 – от 518 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам пяти месяцев 2019 года российские дилеры LADA продали 143 518 машин, что на 3,6% выше показателя годичной давности. Рыночная доля LADA в отчетный период составила 21,2%.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».