Доля отечественных машин в Казахстане продолжает расти

По данным Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), в январе – мае 2019 года в Казахстане произведено 16921 единица транспортных средств всех типов (на 42,8% больше, чем год назад).

Традиционно более 90% казахстанского автопрома приходится на легковые автомобили – 15 773 штуки (+41,5%). Кроме этого, было выпущено 495 грузовиков (+34,9%), 404 автобуса (+220,6%), 270 прицепов (+35%) и 19 единиц прочей специализированной техники (-48,6%).

Как отмечается, продажи автомобилей локального производства превысили половину рынка – с начала года казахстанцы в общей сложности приобрели более 14,3 тыс. отечественных машин.

«За пять месяцев текущего года продажи автомобилей казахстанского производства выросли на 41%. При этом весь рынок прибавил только 19%. Рыночная доля автомобилей «Made in Kazakhstan» все ближе к отметке 60%. Основной катализатор роста доли в этом году – решение Нацбанка увеличить финансирование в льготное автокредитование и растущий спрос на автомобили Hyundai, производимые в Костанае», – комментирует вице-президент АКАБ Анар Макашева.

Второй месяц подряд «СарыаркаАвтоПром» в лидерах производства: в мае было выпущено 2174 единицы легковых автомобилей, грузовиков и автобусов (+9,9% к апрелю). На предприятии «Азия Авто» было собрано 1 570 авто (-16,4%). «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 120 грузовиков. «СемАЗ» произвел 96 единиц коммерческой техники, Hyundai Trans Auto – 23 машины и Daewoo Bus – 13 автобусов.

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