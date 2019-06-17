КАМАЗ может снизить прогноз своих продаж на 2019 год

КАМАЗ может скорректировать прогноз своих продаж на 2019 год по итогам полугодия в связи с падением российского рынка и сложностями с экспортом, заявил гендиректор компании Сергей Когогин. Напомним, бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке и 6 тыс. за рубежом, пишет агентство "Финмаркет".

"Мы до августа выполняем бизнес-план почти в том же объеме, что планировали, с небольшим отставанием. Но корректировка, скорее всего, будет нами приниматься по итогам полугодия. Во многом это зависит от экспорта. Он как был, так и остается сложным: санкционный режим постоянно нас переводит в режим ожидания, так как банки долго разбираются, платежи не проходят", - пояснил С.Когогин, подчеркнув, что непосредственно на КАМАЗ санкции не распространяются.

Комментируя годовой прогноз всего российского рынка грузовиков полной массой 14-40 т, гендиректор КАМАЗа отметил, что в 2019 году он может составить 58 тыс. единиц против 66 тыс. машин годом ранее. "Самая тяжелая для нас позиция - это значительное падение объемов продаж магистральных тягачей", - отметил топ-менеджер.

Вместе с этим С.Когогин подчеркнул, что прогноз финансовых показателей пересматривать не планируется. "Финансовые прогнозы мы не будем пересматривать: компания должна соблюдать ковенанты. Просто будет включен режим оптимизации расходов, будем отказываться от многого, чтобы придерживаться (прогнозируемых) финансовых результатов", - пояснил С.Когогин. Ранее сообщалось, что чистая прибыль КАМАЗа в 2019 году планируется в размере 500 млн рублей, выручка - 197 млрд рублей.