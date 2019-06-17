Рынок автомобилей с пробегом в Москве по итогам мая упал на 21%

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в мае 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в Москве составил 21,4 тыс. единиц, что на 21,2% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Лидером вторичного рынка столицы в последний весенний месяц стал премиум-бренд Mercedes-Benz, на долю которого пришлось 7,5% от общего объема. Второе место заняла отечественная LADA с долей 7%. Также в мае москвичи активно покупали подержанные легковые автомобили марок KIA, BMW, Volkswagen, Ford, Nissan, Toyota и Hyundai, каждая из которых заняла более 5% рынка.

Какие модели были популярны на московском вторичном рынке в мае? Об этом можно узнать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто» и опубликованном в разделе «Рейтинги».