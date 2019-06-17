Hyundai инвестирует в партнерство с разработчиком беспилотных технологий Aurora

Корейский автоконцерн Hyundai Motor Group инвестирует в компанию Aurora Innovation Inc., чтобы ускорить разработку технологий для беспилотных автомобилей. Это позволит укрепить стратегическое партнерство, образованное в 2018 году между компаниями.

Как сообщает пресс-служба корейской марки, Hyundai и Aurora развивают технологии беспилотного вождения для флагманского автомобиля с силовой установкой на топливных элементах Hyundai Nexo. В рамках нового этапа сотрудничества компании договорились включить в спектр своей работы более широкий круг моделей и создать оптимальную платформу для беспилотных автомобилей Hyundai.

Сразу после своего образования компания Aurora вырвалась в лидеры отрасли по разработке технологий автономного вождения. В ее системе Aurora Driver используются лидар, радар и камеры, которые следят за обстановкой вокруг автомобиля и передают полученные данные для обработки в компьютер, рассчитывающий безопасный маршрут. Благодаря внедрению Aurora Driver, автомобили Hyundai смогут эффективнее отслеживать ситуацию на дороге, реагировать на ее изменения и быстрее адаптироваться к различному окружению.

Сотрудничество Hyundai с Aurora является частью стратегии Группы по выходу в лидеры рынка автономного транспорта. Hyundai Motor Group планирует вывести на рынок беспилотные автомобили с 4-м уровнем автономности в 2021 году, когда состоится пробный запуск парка автономных «роботакси» в «умных» городах.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае корейский автоконцерн Hyundai Motor Group заключил соглашенин о стратегическом партнерстве с хорватской компанией Rimac Automobili (Rimac). В рамках нового партнерства Hyundai Motor Company инвестирует в Rimac 64 млн евро, еще 16 млн евро вложит KIA Motors. Таким образом общие капиталовложения Hyundai Motor Group составят 80 млн евро. Компании будут в тесном сотрудничестве осуществлять разработку прототипа полностью электрической версии концептуального спортивного автомобиля бренда Hyundai Motor N с центрально-расположенной силовой установкой, а также прототипа мощного автомобиля с силовой установкой на водородных топливных элементах. В перспективе оба прототипа должны выйти на рынок уже в виде серийных моделей.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».