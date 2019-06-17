Volvo до конца июня подпишет СПИК на расширение калужского завода

Шведский автоконцерн Volvo до конца июня 2019 года подпишет специнвестконтракт с Минпромторгом России. Его целью является расширение завода в Калужской области и локализация производства, сообщил агентству "ТАСС" глава региона Анатолий Артамонов. По словам Артамонова, производство последние три года показывает рост, поэтому увеличение и локализация - логический шаг. Объем инвестиций губернатор Калужской области не уточнил.

В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все автопроизводители, которые подали заявку на заключение СПИКа, успеют подписать его до начала июля. Напомним, с 1 июля 2019 года заработает новая балльная система, оценивающая уровень локализации автопроизводства в стране. Таким образом, автопроизводители, успевшие заключить СПИК до этого времени, будут получать так называемый блок промышленных субсидий, после 1 июля - только те, кто заключили СПИК на новых условиях.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2018 года завод Volvo Group в Калуге произвел 5637 грузовых автомобилей Volvo моделей Volvo FM, Volvo FMX, Volvo FH. Это на 20,8% больше по сравнению с 2017 годом, когда с конвейера предприятия сошло 4665 единиц грузовой техники Volvo. Кроме того, в прошлом году цех по сварке и окраске кабин выпустил 7483 кабины, из которых 1846 единиц были отправлены на экспорт на другой европейский завод Volvo Group в Генте (Бельгия). Как отмечается, именно в 2018 году для калужского предприятия было открыто экспортное направление по готовым кабинам, что указывает на устойчивое развитие завода и признание заслуг в области качества готовой продукции.

Производственный такт цеха готовой продукции составляет 26 грузовых автомобилей Volvo в день при пятидневной рабочей неделе в одну смену. Цех по сварке и окраске кабин производит 38 кабин в день, из которых 12 предназначены на экспорт, работая в две смены в день при пятидневной рабочей неделе.

Напомним, открытие завода Volvo Group в Калуге состоялось 19 января 2009 года. С тех пор с конвейера предприятия сошло в общей сложности 31727 единиц техники. На сегодняшний день завод Volvo Group в Калуге представляет производственный кластер, включающий в себя цех по сварке и окраске кабин и цех готовой продукции. Оба предприятия замкнуты в единый производственный цикл. Персонал завода насчитывает около 800 сотрудников. Суммарные инвестиции в калужский производственный кластер Volvo Group составили порядка 300 млн евро. Кроме того, своевременную доставку комплектующих к сборочным постам обеспечивает таможенно-логистический комплекс Volvo, открытый в 2012 году на территории заводского кластера.