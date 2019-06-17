Внедрение новых правил по автотюнингу решено отложить

Соответствующее Постановление N 413, определяющее порядок внесения изменений в конструкцию транспортных средств, в апреле 2019 года было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в апреле 2019 года, но так и не вступили в действие. Речь идет о правилах, по которым в России будут узаконивать или наоборот запрещать всевозможный тюнинг, которым увлекаются российские автолюбители – кенгурины, лебедки, дополнительный пластиковый или металлический обвес, установка газового оборудования на бензиновые версии и пр. Утвержденными Правилами было четко прописано, как и куда обращаться за получением разрешения на подобные изменения, и «Автосат» об этом подробно писал.

Согласно новой информации, полученной «Коммерсантом», внедрение этих правил отложено пока на год, до 1 июля 2020 года. Так решила коллегия Евразийской экономической комсиссии. Однако ряд экспертов считает, что перенос сроков главных проблем не решит. Помимо того, что в стране сегодня не хватает лабораторий, обладающих правом выдавать разрешительные заключения (аккредитовано всего 17 лабораторий, и отдаленные регионы в этом вопросе оказываются в неравных условиях с центром России), существуют разногласия и по ряду других вопросов, связанных с тюнингом. Вариантов переоборудования машины очень много: бывает, меняется один узел или одна часть машины (и в этом случае, вероятно, проверку можно организовать удаленным доступом), но встречаются и полностью эксклюзивные модели, и тогда речь должна идти о полной проверке автомобиля.

Что изменится за год и в каком направлении теперь будут двигаться инициаторы Правил, судя по публикации «Коммерсанта», эксперты ЕК пока не уточнили.