17.06.19 Прочитали 660 раз

Aston Martin начал выпуск кроссовера DBX

Aston Martin начал выпуск кроссовера DBX

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Компания Aston Martin начала производство тестовых экземпляров первого кроссовера – DBX. Автомобили сходят с конвейера нового завода марки, расположенного на бывшей базе Королевских военно-воздушных сил в британском Сейнт-Атане.

Как пишет портал Motor.ru, новый кроссовер Aston Martin DBX будет представлен в конце 2019 года, а серийное производство модели начнется в первом полугодии 2020-го. К 2022 году к вседорожнику присоединятся новые «Лагонды», которые будут построены в стилистике концептов Vision и All-Terrain.

Aston Martin DBX разработан на новой платформе, которую впоследствии будут использовать для электрических моделей марки Lagonda. Кроссовер получит бензиновую битурбо «восьмерку» Mercedes-AMG объемом 4,0 л и мощностью около 510 л.с., а также 750-сильный двигатель V12. Не исключено, что у модели появится и гибридная силовая установка.

, источник: АВТОСТАТ

Теги: производство новинки внедорожники suv премиум-марки кроссоверы aston martin

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