16.06.19 Прочитали 432 раз

В июне продажи LADA XRAY преодолеют 100-тысячную отметку

В июне продажи LADA XRAY преодолеют 100-тысячную отметку

Обзор автомобильного рынка России
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Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с момента появления на рынке (в феврале 2016-го) и по май нынешнего года в России было продано 99 231 автомобиль LADA XRAY (с учетом кросс-версии).

Таким образом, в июне будет реализован 100-тысячный экземпляр этого семейства. Возможно, это уже произошло, т.к. ежемесячный объем продаж автомобилей LADA XRAY составляет не менее 1 900 единиц. При этом уже закончилась первая половина июня, а до юбилейного рубежа оставалось 769 машин.

Между тем, как ранее сообщал «АВТОСТАТ», последние три месяца (с марта по май) реализация LADA XRAY на российском рынке показывала падение. В настоящее время автомобиль предлагается как в стандартной, так и в кросс-версии, минимальная стоимость которых составляет 609 900 и 754 900 рублей соответственно.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россии легковые автомобили продажи lada lada xray lada xray cross

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