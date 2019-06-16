В июне продажи LADA XRAY преодолеют 100-тысячную отметку

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» подсчитали, что с момента появления на рынке (в феврале 2016-го) и по май нынешнего года в России было продано 99 231 автомобиль LADA XRAY (с учетом кросс-версии).

Таким образом, в июне будет реализован 100-тысячный экземпляр этого семейства. Возможно, это уже произошло, т.к. ежемесячный объем продаж автомобилей LADA XRAY составляет не менее 1 900 единиц. При этом уже закончилась первая половина июня, а до юбилейного рубежа оставалось 769 машин.

Между тем, как ранее сообщал «АВТОСТАТ», последние три месяца (с марта по май) реализация LADA XRAY на российском рынке показывала падение. В настоящее время автомобиль предлагается как в стандартной, так и в кросс-версии, минимальная стоимость которых составляет 609 900 и 754 900 рублей соответственно.

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