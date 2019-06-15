Продажи китайских автомобилей в мае ушли «в минус»

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам мая 2019 года в России было продано 2 859 новых автомобилей китайских марок. Это на 5,5% меньше, чем за тот же месяц прошлого года.

Как отмечают эксперты агентства, майское падение отразилось и на реализации китайских машин за период с начала года. Так, по итогам 5 месяцев их объем составил 12 957 единиц, что на 0,6% ниже уровня января – мая 2018 года. Между тем, еще в апреле ситуация с продажами автомобилей китайских марок выглядела довольно позитивно, о чем «АВТОСТАТ» сообщал ранее.

Отметим, что рыночное падение в мае продемонстрировало большинство (7 из 11) автопроизводителей из КНР, причем оно имеет двузначные показатели: Hawtai (-88%), Lifan (-66%), Foton (-57%), FAW (-56%), Zotye (-36%), Changan (-27%), Chery (-13%). В то же время рост продаж сохраняют лидеры «китайского» сегмента – Geely (в 3,4 раза) и Haval (в 2,5 раза), а также бренды DFM (+71%) и Brilliance (+33%).

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