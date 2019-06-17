Mercedes-Benz Vito получит новые опции

Малотоннажный автомобиль Mercedes-Benz Vito доступен с новыми опциями, такими как расширенный ассортимент колес и дисков, а также другими элементами дизайна. Так, покупатели вскоре смогут выбрать один из четырех дополнительных цветов кузова, а также 17, 18 и 19-дюймовые легкосплавные диски. Сюда же относятся функции обеспечения комфорта, такие как система управления дальним светом Plus, новые роликовые направляющие для крепления сидений, а также система экстренного вызова Mercedes-Benz и система оповещения о поломке. Дизайн комбинации приборов также визуально изменился, сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

Новшества, используемые в Vito, также получит и компактный кемпер Marco Polo Activity. Для него также будут доступны, среди прочего, расширенный ассортимент цветов кузова и легкосплавных колесных дисков.

В серийное оснащение Mercedes-Benz Vito входят система контроля степени усталости водителя и система стабилизации при боковом ветре, которая практически полностью компенсирует воздействие порывов бокового ветра на кузов. На Vito Tourer опционально доступна система контроля давления в шинах. С помощью других многочисленных опциональных вспомогательных систем Vito можно оснастить, например, активной системой помощи при парковке, системой предупреждения столкновений Collision Prevention Assist, системой контроля "слепых" зон и системой удержания полосы движения. Также в качестве опции можно установить Pre-Safe Plus - систему защиты пассажиров при угрозе удара сзади.

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