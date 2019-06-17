Правительство стимулирует развитие рынка газомоторного топлива

Российское правительство выпустило постановление, которое позволит увеличить выпуск техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, а также стимулировать развитие заправочной инфраструктуры. Документ предусматривает реализацию в 2019 году не менее 2500 единиц техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива с учетом финансирования из федерального бюджета в размере 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга России. Как отмечается, это поможет обновить парки муниципальной техники более экологичными транспортными средствами и придаст дополнительный импульс развитию применения природного газа в качестве моторного топлива.

Напомним, Минпромторгом России с 2014 года реализуется программа стимулирования закупок газомоторного автотранспорта, благодаря которой за 5 лет просубсидированы продажи более 14 тысяч машин. Как сообщал ранее заместитель министра промышленности и торговли России Александр Морозов, подчеркнув, что российскими автопроизводителями освоено производство всей номенклатуры транспортных средств, работающих на компримированном газе с высоким уровнем локализации, в том числе за счет реализуемой Минпромторгом России программой стимулирования спроса. В 2018 году в рамках программы из 6 тысяч техники было просубсидировано 1850 газовых автомобилей LADA Vesta.