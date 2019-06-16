16.06.19 Прочитали 557 раз

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%

Рынок транспортных средств в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка новых мотоциклов в мае 2019 года достиг 2151 единицы, что на 14,9% превышает результат годичной давности.

Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов. Во многом это связано с сезонным спросом на мототехнику, продажи которой во 2-м квартале традиционно высоки.

Самой популярной маркой на моторынке остается BMW, объем реализации которой в мае составил 365 экземпляров, показав при этом падение на 11%. На втором месте находится Racer (296 шт.; +78%), на третьем - Bajaj (200 шт.; -2%). В пятерку лидеров российского рынка новых мотоциклов в последний весенний месяц также попали Harley-Davidson (196 шт.; -6%) и Honda (162 шт.; +31%).

Что касается итогов 5 месяцев нынешнего года, то они для рынка выглядят еще более позитивно. Так, за этот период в нашей стране было реализовано 5524 новых экземпляра мототехники, что на 42% больше, чем в январе - мае 2018 года.

Какие модели можно ждать на российском рынке в 2019 году – смотрите в «Календаре новинок».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи россия мотоциклы марки-лидеры bajaj bmw honda harley-davidson

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