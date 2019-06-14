«Мазда Соллерс» начинает отгрузки двигателей в Японию

СП «Мазда Соллерс» приступило к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке. Все двигатели российского производства будут отгружаться на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda, сообщает пресс-служба «Мазда Соллерс». Таким образом, двигательный завод во Владивостоке полностью интегрирован в глобальную цепочку Mazda Motor Corp. и будет развиваться как одна из международных производственных площадок компании.

Напомним, в сентябре 2017 года компания «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» получила статус резидента территории опережающего развития «Надеждинская». А в октябре того же года на площадке предприятия «Мазда Соллерс» началось строительство завода по производству двигателей. Открытие нового завода состоялось в сентябре 2018 года. Общая площадь корпуса составляет 12 тыс. 600 кв.м, на ней расположены цех по производству двигателей, цех механической обработки головки блока цилиндров, зона внутренней логистики и административно-бытовой корпус. Предприятие проектной мощностью 50 тыс. единиц в год специализируется на производстве бензиновых 4-цилиндровых двигателей объемом 2 литра Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Максимальная мощность двигателей – 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива – 6,0 л/100 км.