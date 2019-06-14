Россияне разлюбили седаны и хэтчбеки

За последние 12 лет доля российских автовладельцев, предпочитающих седаны, сократилась практически в полтора раза – с 47% до 30%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «АВТОСТАТ». Хэтчбеки теперь выбирают также существенно меньше, чем 10 – 12 лет назад. Тогда на них приходилось 23 – 25% рынка, а в 2019 году лишь 15% покупателей новых автомобилей остановили свой выбор на хэтчбеках разных марок и моделей.

Основное внимание россиян переключилось на кроссоверы и внедорожники (сегмент SUV). Если в 2017 году на него приходилось 17% рынка, то сейчас он занимает 43%, то есть увеличился в 2,5 раза. Внутри сегмента SUV «раскладка» такая: на субкомпактные и компактные (SUV А/B) приходится 28% рынка кроссоверов, еще 42% россиян выбирают среднеразмерные (SUV C) и порядка 30% останавливают свой выбор на больших кроссоверах и полноразмерных внедорожниках (SUV D/E).

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