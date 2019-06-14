Китайский авторынок в мае снизился на 17%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам мая снизились на 17,4% и составили 1 млн 561 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), отрицательная динамика фиксируется одиннадцатый месяц подряд на фоне торможения экономического роста и торговых споров с США. За пять месяцев 2019 года китайский авторынок снизился на 15,2% до 8 млн 399 тыс. машин, оставаясь крупнейшим в мире.

Volkswagen и его совместные предприятия в прошлом месяце снизили реализацию в Китае на 8,3% до 312500 машин. Таким образом, немецкий автоконцерн остается лидером на рынке Поднебесной.

Согласно прогнозу СААМ, в 2019 году китайский авторынок может остаться примерно на уровне прошлого года – около 23,7 млн пассажирских машин. В то же время власти КНР намерены принять меры по стимулированию продаж автомобилей в стране.